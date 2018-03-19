Последние участки на выборах президента РФ закрылись в США и Канаде

Последние в мире избирательные участки на выборах президента России закончили работу в американском Сиэтле и канадском Ванкувере.

Выборы главы российского государства проходили по всей территории страны и в диппредставительствах за рубежом 18 марта. По результатам обработки 99% протоколов участковых комиссий, действующий президент России Владимир Путин набирает 76,65% голосов избирателей. Его ближайший соперник — выдвинутый партией КПРФ Павел Грудинин получил 11,82% голосов.