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Последние участки на выборах президента РФ закрылись в США и Канаде

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Последние в мире избирательные участки на выборах президента России закончили работу в американском Сиэтле и канадском Ванкувере.

Выборы главы российского государства проходили по всей территории страны и в диппредставительствах за рубежом 18 марта. По результатам обработки 99% протоколов участковых комиссий, действующий президент России Владимир Путин набирает 76,65% голосов избирателей. Его ближайший соперник — выдвинутый партией КПРФ Павел Грудинин получил 11,82% голосов. 

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