Около трех тысяч россиян проголосовали на участках в Нью-Йорке

Почти три тысячи человек проголосовали на выборах президента Российской Федерации в Нью-Йорке.

«На 20:00 по местному времени в Нью-Йорке в день выборов проголосовали 2849 человек», — заявил «Интерфаксу» после закрытия участков пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Топольский.

Он отметил, что явка в американском городе была намного выше ожидаемой. Голосование проходило в здании генконсульства РФ, а также в пункте выездного голосования в Бруклине, в районе Брайтон-бич, где проживают многие выходцы из России.

Ранее о беспрецедентной явке на выборах российского президента за рубежом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.