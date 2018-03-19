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Пушков заявил о небывалом сплочении россиян вокруг Путина

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Демонизация президента России Владимира Путина сподвигла россиян сплотиться вокруг его фигуры, что подтвердили выборы. С таким заявлением выступил российский сенатор Алексей Пушков.

«Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт», — написал Пушков в Twitter.

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. После обработки 99% протоколов Владимир Путин набирает 76,65% голосов избирателей. За действующего президента проголосовали 55 млн 403 тыс. 971 человек.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению. В частности, глава МИДа Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Скрипаля якобы отравили по личному распоряжению президента Путина.

В свою очередь, российские власти неоднократно отвергали обвинения Лондона, указывая на отсутствие доказательств у британской стороны.

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