ЦИК заявила о самой большой в истории РФ поддержке Путина

Действующий президент России и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин получил самую большую в истории страны поддержку избирателей. Свои голоса за главу государства, по предварительным данным, отдали 52,6 млн граждан России.

В 2000 году за российского лидера проголосовали 39 млн 740 тыс. 434 человека (52,94%). В 2004 году Путин одержал победу на выборах главы государства с результатом 49 млн 565 тыс. 238 голосов или 71,31%. По итогам голосования в 2012 году он победил, получив 45 млн 602 тыс. 075 голосов или 63,6%.

В 2008 нынешний премьер-министр страны Дмитрий Медведев получил поддержку 52,5 млн избирателей (70,3%). Борис Ельцин в 1993 году собрал 40,4 млн голосов (53,8%), а в 1991 году его результат составлял 45,5 млн (57,3%).