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Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на второй срок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с переизбранием на второй срок.

Как сообщает «Синьхуа», глава КНР отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность прилагать усилия для их дальнейшего развития. 

«Россия играет важную конструктивную роль в международных вопросах», — отметил председатель КНР.

Также выразил уверенность в том, что Россия сможет добиться новых успехов в государственном развитии.

Ранее свои поздравления направил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.

После подсчета 95% бюллетеней Владимир Путин набирает 76,56% голосов избирателей. 

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