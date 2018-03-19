Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на второй срок
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с переизбранием на второй срок.
Как сообщает «Синьхуа», глава КНР отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность прилагать усилия для их дальнейшего развития.
«Россия играет важную конструктивную роль в международных вопросах», — отметил председатель КНР.
Также выразил уверенность в том, что Россия сможет добиться новых успехов в государственном развитии.
Ранее свои поздравления направил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро.
После подсчета 95% бюллетеней Владимир Путин набирает 76,56% голосов избирателей.