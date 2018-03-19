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Центризбирком обработал 97% протоколов

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Действующий глава РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента, набирая 76,6% голосов избирателей по итогам обработки 97% протоколов участковых комиссий. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 53 млн 579 тыс. 719 избирателей.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получает 11,87% голосов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 5,73%. Ксения Собчак — 1,64% голосов, Григорий Явлинский — 1,02%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

Ранее стало известно, что Владимир Путин превзошел результат, продемонстрированный на выборах 2012 года. За его кандидатуру проголосовали более 45,7 млн избирателей.

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