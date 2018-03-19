ЦИК обработал 99,5% протоколов на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 99,5% протоколов избирательных комиссий. С большим преимуществом на выборах президента страны лидирует действующий глава государства Владимир Путин (76,65%).

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,81% избирателей. Третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,67%).

Далее следуют Ксения Собчак (1,67%) и Григорий Явлинский (1,04%). Остальные кандидаты не сумели преодолеть барьер в 1% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах. За действующего главу государства проголосовали более 49 млн человек.