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ЦИК обработал 99,5% протоколов на выборах президента России

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 99,5% протоколов избирательных комиссий. С большим преимуществом на выборах президента страны лидирует действующий глава государства Владимир Путин (76,65%).

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,81% избирателей. Третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,67%).

Далее следуют Ксения Собчак (1,67%) и Григорий Явлинский (1,04%). Остальные кандидаты не сумели преодолеть барьер в 1% голосов избирателей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах. За действующего главу государства проголосовали более 49 млн человек.

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