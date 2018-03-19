Глава ЦИК поблагодарила пришедших на выборы россиян

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова поблагодарила всех россиян, которые пришли на выборы и проголосовали, пишет телеканал «360».

«Спасибо, что вы неравнодушны к судьбе своей страны. Это большой гражданский труд», — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что каждый мог следить за результатами голосования в режиме реального времени.

ЦИК обработал 99,84% протоколов участковых избиркомов. Владимир Путин получил 76,66% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,8% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский набрал 5,66% голосов.