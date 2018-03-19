Итоги выборов на участке в Люберцах аннулировали

Территориальная избирательная комиссия аннулировала итоги выборов на участке 1480 в подмосковных Люберцах. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что выборы на участке, где зафиксирован вброс, признаны недействительными. В комиссии отметили, что результаты введены в ГАС «Выборы».

Факт вброса бюллетеней в урну на участке в Люберцах был установлен при просмотре записей видеокамер. Урну опечатали, и все содержащиеся в ней бюллетени признали недействительными. Более того, двум членам избиркома грозит уголовная ответственность.