Додон назвал Россию при Путине «символом надежды»

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием и подчеркнул, что сильная Россия нужна не только ее жителям.

«Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности», — написал Додон в Facebook.

Он также отметил, что Путин показал себя как «большой друг республики» и Молдавия заинтересована в углублении и расширении партнерства с Россией.

Ранее с победой на выборах Путина поздравили белорусский лидер Александр Лукашенко, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Абхазии Рауль Хаджимба и многие другие мировые лидеры.

19 марта в ЦИК сообщили, что, по итогам обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий, за Владимира Путина отдали голоса 76,67% избирателей.