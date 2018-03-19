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Додон назвал Россию при Путине «символом надежды»

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Президент Молдавии Игорь Додон поздравил президента РФ Владимира Путина с переизбранием и подчеркнул, что сильная Россия нужна не только ее жителям. 

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«Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным, стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности», — написал Додон в Facebook.

Он также отметил, что Путин показал себя как «большой друг республики» и Молдавия заинтересована в углублении и расширении партнерства с Россией.

Ранее с победой на выборах Путина поздравили белорусский лидер Александр Лукашенко, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Абхазии Рауль Хаджимба и многие другие мировые лидеры. 

19 марта в ЦИК сообщили, что, по итогам обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий, за Владимира Путина отдали голоса 76,67% избирателей.

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