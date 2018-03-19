Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Заявление опубликовано на сайте главы республики.

«Результаты голосования очевидны, и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы», — цитирует абхазского лидера «Газета.ру».

Хаджимба подчеркнул высокую роль Путина в обеспечении безопасности и обороноспособности России на международной арене. Он отметил, что «народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Путин все эти годы оказывает республике».

Сообщается, что на выборах президента РФ в Абхазии проголосовали около 42 тыс. избирателей.

Ранее Владимира Путина с переизбранием поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По состоянию на 7:35 мск, ЦИК обработала 99,75% протоколов избирательных комиссий. С большим преимуществом на выборах президента страны побеждает действующий глава государства Владимир Путин (76,67%). Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).