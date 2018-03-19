Путин набрал более 1,5 тыс. голосов в Вашингтоне

Действующий президент России Владимир Путин одержал убедительную победу на выборах в Вашингтоне и ряде городов США, относящихся к консульскому округу Вашингтона. Согласно предварительным результатам, за него проголосовал 1531 россиянин.

На втором месте оказалась Ксения Собчак с 347 голосами, на третьем – Павел Грудинин с 237 голосами, уточняет «РИА Новости».

Четвертое место занял Григорий Явлинский с 99 голосами, пятое – Владимир Жириновский (45 голосов), шестое – Борис Титов (44), седьмое – Сергей Бабурин (21), и замыкает список Максим Сурайкин (8).

Помимо Вашингтона, учитывались результаты голосования в Орландо, Майами, Атланте, Миннеаполисе, Чикаго и ряде других городов.

Ранее 19 марта сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 99,75% протоколов избирательных комиссий. С большим отрывом лидирует действующий глава государства Владимир Путин (76,67%).