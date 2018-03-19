ЦИК обработала 99,75% протоколов на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 99,75% протоколов избирательных комиссий. С большим преимуществом на выборах президента страны лидирует действующий глава государства Владимир Путин (76,67%).

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 11,79% избирателей. Третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который получил 5,66% голосов.

Ксения Собчак набирает 1,67%, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский получил 1,04% голосов. За Бориса Титова проголосовали 0,76%, у Максима Сурайкина 0,68%, а у Сергея Бабурина — 0,65%.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму в связи с переизбранием на второй срок.