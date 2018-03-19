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Алиев поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с переизбранием по пост президента России. Заявлением опубликовано на сайте главы азербайджанского государства.

«Эта победа свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране», — говорится в заявлении.

Алиев отметил, что Россию и Азербайджан связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства, которые стали фундаментом для успешного развития межгосударственных отношений.

«Хочу особо отметить Ваш личный вклад в расширение этих отношений, азербайджано-российского всестороннего сотрудничества и взаимодействия в целом», — подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев выразил уверенность, что дальнейшее укрепление партнерства между странами будут способствовать интересам народов, обеспечению мира, безопасности и прогресса региона.

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. После обработки 99,5% протоколов действующий глава государства Владимир Путин лидирует с большим отрывом. За него проголосовали 76,65% избирателей.

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