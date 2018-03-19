Лукашенко поздравил Путина с победой на президентских выборах

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

Политик выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства между Минском и Москвой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лукашенко выразил надежду на визит Путина в Белоруссию.

Ранее ЦИК сообщила, что по итогам обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий, за Владимира Путина отдали голоса 76,67% избирателей.