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Лукашенко поздравил Путина с победой на президентских выборах

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Фото: ТАСС/Дружинин Алексей
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Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России.

Политик выразил уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства между Минском и Москвой.

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лукашенко выразил надежду на визит Путина в Белоруссию.

Ранее ЦИК сообщила, что по итогам обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий, за Владимира Путина отдали голоса 76,67% избирателей.

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