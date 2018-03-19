Президент Египта поздравил Путина с победой на выборах

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на новый срок.

Глава египетского государства пожелал Путину успехов и дальнейшего прогресса и процветания российскому народу.

Об этом говорится в заявлении администрации ас-Сиси, передает «РИА Новости».

Президент Египта также выразил уверенность «в дальнейшем развитии и продвижении сотрудничества в интересах двух дружественных народов».

Ранее ЦИК сообщила, что, по итогам обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий, за Владимира Путина отдали голоса 76,67% избирателей.