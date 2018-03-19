Памфилова назвала число наблюдателей на президентских выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала число наблюдателей, присутствовавших на прошедших в России 18 марта выборах президента.

«На избирательных участках присутствовали 474 500 наблюдателей. Также присутствовали 10 500 представителей СМИ», — рассказала она.

По словам Памфиловой, на выборах президента РФ работали 1513 наблюдателей из 115 стран мира.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что, по данным ЦИК, после обработки 99,83% протоколов явка в России составила 67,47%.

С большим преимуществом на выборах президента страны лидирует действующий глава государства Владимир Путин (76,67%). Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за него отдали голоса 11,79% избирателей. На третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.