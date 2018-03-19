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Поддержка Путина в Москве выросла на 50% по сравнению с 2012 годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Поддержка Владимира Путина в Москве выросла на 50% по сравнению с предыдущими выборами президента России в 2012 году. Об этом в понедельник заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В столице проценты между кандидатами распределились следующим образом: Владимир Путин набрал 70,88%, второе место занял Павел Грудинин (12,47%), тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский (4,7%). Ксения Собчак набрала 4,08%, Григорий Явлинский — 3,17%, Борис Титов — 1,56%, Сергей Бабурин — 0,96%, Максим Сурайкин — 0,72%.

По словам Горбунова, после обработки более 99% протоколов явка избирателей составила 59,95%.

В Москве в минувшее воскресенье было открыто более 3,5 тыс. избирательных участков, передает НСН. За порядком на них следили почти 5 тыс. членов Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России. Безопасность граждан обеспечивали более 17 тыс. представителей полиции, представители Росгвардии и сотрудники частных охранных организаций.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев заявил ранее, что Владимир Путин получил рекордный результат за все последние президентские кампании в России. За действующего главу государства проголосовали более 56 млн человек.

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