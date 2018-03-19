Все российские военные в Сирии проголосовали за Путина

Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, проходящие в настоящее время службу на территории Сирии, приняли участие в голосовании на прошедших в минувшее воскресенье выборах президента России. Общая явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, принявших участие в голосовании, составила 99,2%. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

По итогам подсчета 2954 избирательных бюллетеня, за Владимира Путина были отданы 100% голосов, передает телеканал «Звезда».

Командующий российской группировкой войск генерал-полковник Александр Журавлев принял участие в голосовании на избирательном участке в посольстве России в Дамаске, отметил Панков.

Выборы президента состоялись в России 18 марта. По итогам обработки 99,84% бюллетеней, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,66% голосов. Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин занял второе место с 11,80% голосов, третье место занял кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.