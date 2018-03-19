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Дудь напомнил Грудинину о проигранном споре постом с бритвой

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Блогер Юрий Дудь выложил в своем Instagram фото с бритвенным станком, напомнив тем самым проигравшему кандидату в президенты от партии КПРФ Павлу Грудинину об их споре.

По условиям пари, Грудинин должен сбрить усы, если наберет на выборах главы государства менее 15% голосов избирателей. В случае, если результат коммуниста превысил бы 15%, Дудь обещал побриться налысо. Грудинин на пост Дудя пока никак не отреагировал.

Спор между политиком и журналистом был заключен в ходе интервью, вышедшем в феврале 2018 года.

Выборы президента состоялись 18 марта. По итогам обработки 99,84% бюллетеней, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,66% голосов. Грудинин занял второе место с 11,80% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

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