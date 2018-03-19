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Памфилова объяснила высокую явку на президентских выборах в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Явка избирателей на выборах президента России составила, по предварительным данным, 67,74%, или 73,36 млн человек, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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«С чем мы связываем такую достаточно высокую явку избирателей — здесь много факторов. По оценке ЦИК, в первую очередь роль сыграла беспрецедентная информационная кампания», — сказала глава Центризбиркома, отметив, что каждый житель страны получил достаточное количество информации о выборах.

Также Памфилова добавила, что досрочно в труднодоступных местностях и за рубежом проголосовало 181 тыс. человек.

Ранее она сообщила, что по предварительным итогам голосования Владимир Путин получает 76,66% голосов избирателей, Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте Владимир Жириновский с 5,66% голосов. 

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта.

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