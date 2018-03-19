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ЦИК получит финотчеты кандидатов в президенты в течение 30 дней

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Кандидаты на пост президента РФ должны представить в Центризбирком итоговый финансовый отчет не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. Об этом информирует «РИА Новости».

По его словам, копии финотчетов передаются в СМИ в течение пяти дней со дня получения, а те, в свою очередь, публикуют их в течение трех дней.

Очередные выборы главы государства прошли 18 марта. После обработки 99,94% бюллетеней абсолютное большинство голосов (76,68%) получил действующий президент РФ Владимир Путин. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин — за него отдали свой голос 11,8% избирателей. На третьем —  глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

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