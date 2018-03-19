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ЦИК огласил итоги выборов после обработки 99,94% протоколов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу на выборах президента страны, которые прошли 18 марта.

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После обработки 99,94% бюллетеней он набрал 76,68% голосов избирателей, свидетельствуют данные, опубликованные на экране в информцентре ЦИК РФ. 

На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. На третьем —  глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

Данные о предварительных результатах выборов обновляются в режиме реального времени по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы», указывает «РИА Новости».

Вместе с тем международные наблюдатели были поражены желанием россиян проголосовать — жители страны собирались около участков с утра, несмотря на мороз

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