ЦИК огласил итоги выборов после обработки 99,94% протоколов

Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу на выборах президента страны, которые прошли 18 марта.

После обработки 99,94% бюллетеней он набрал 76,68% голосов избирателей, свидетельствуют данные, опубликованные на экране в информцентре ЦИК РФ.

На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. На третьем — глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

Данные о предварительных результатах выборов обновляются в режиме реального времени по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы», указывает «РИА Новости».

Вместе с тем международные наблюдатели были поражены желанием россиян проголосовать — жители страны собирались около участков с утра, несмотря на мороз.