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Наблюдатели из СНГ высоко оценили выборы президента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Миссия наблюдателей от СНГ признала легитимность, открытость и свободу выборов главы государства, прошедших 18 марта, заявил глава миссии Виктор Гуминский в инфоцентре Центризбиркома РФ.

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«Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента РФ проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством. Признаем прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными», — приводит его слова ТАСС.

Гуминский отметил, что нарушения не носили системного и массового характера и не оказали влияния на итоги голосования. По его словам, заострять на них внимания необходимости нет.

19 марта ЦИК огласил предварительные итоги выборов президента РФ по результатам обработки 99,84% бюллетеней. За действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 76,66% избирателей, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Третье место досталось кандидату от ЛДПР Владимиру Жириновскому — 5,66% голосов.

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