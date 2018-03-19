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В Бразилии не все россияне смогли проголосовать из-за потопа

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С приключениями голосовали россияне в бразильском городе Белу-Оризонти. Над регионом, где сейчас осень, буквально разверзлись хляби небесные. Улицы Белу-Оризонти превратились в реки, но на лодки пересели не все. Из-за потопа до избирательных участков добрались меньше половины зарегистрированных здесь россиян. Бурные потоки воды уносили застрявшие на улицах машины. Одна горожанка сняла эти кадры из салона своего автомобиля. Выбраться из машины без помощи со стороны женщине не удалось.

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