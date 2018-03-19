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Итоги выборов президента отменены на пяти участках в трех регионах РФ

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Фото: агентство городских новостей "Москва"
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Итоги голосования на выборах президента России отменены на пяти участках в трех регионах. Об этом в понедельник, 19 марта, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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«У нас сейчас имеется информация об отмене итогов голосования на пяти участках в трех субъектах РФ», — сказала Памфилова.

Председатель ЦИК ранее сообщила о том, что к настоящему моменту обработано 99,84% протоколов участковых избиркомов. Действующий президент Владимир Путин получает 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,80%), третье — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).

Высокую явку избирателей на выборах президента РФ Памфилова назвала результатом «беспрецедентной информационной кампании».

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