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Наблюдатель от Японии заявил о соблюдении демократии на выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Демократические принципы на выборах президента России были полностью соблюдены. Об этом сообщает международный наблюдатель, глава японской патриотической организации «Иссуйкай» Мицухиро Кимура.

Японский наблюдатель посетил четыре избирательных участка и не нашел нарушений. Во время посещения участков он общался с избирателями и наблюдателями от кандидатов, сообщает «РИА Новости».

Кимура описал законы демократии как наличие возможности самостоятельно и беспрепятственно выбирать своего кандидата. На выборах президента России все стандарты, в том числе выдвижение, регистрация и участие кандидатов, были полностью соблюдены.

Особо наблюдатель от Японии подчеркнул, что оснований сомневаться в демократичности выборов президента России в 2018 году у него нет, и отметил высокую явку избирателей.

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