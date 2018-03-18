Наблюдатель от Японии заявил о соблюдении демократии на выборах
Демократические принципы на выборах президента России были полностью соблюдены. Об этом сообщает международный наблюдатель, глава японской патриотической организации «Иссуйкай» Мицухиро Кимура.
Японский наблюдатель посетил четыре избирательных участка и не нашел нарушений. Во время посещения участков он общался с избирателями и наблюдателями от кандидатов, сообщает «РИА Новости».
Кимура описал законы демократии как наличие возможности самостоятельно и беспрепятственно выбирать своего кандидата. На выборах президента России все стандарты, в том числе выдвижение, регистрация и участие кандидатов, были полностью соблюдены.
Особо наблюдатель от Японии подчеркнул, что оснований сомневаться в демократичности выборов президента России в 2018 году у него нет, и отметил высокую явку избирателей.