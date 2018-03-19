Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину

Блогер Юрий Дудь опубликовал в своем Twitter ссылку на игру на сайте, в которой любой желающий может рассудить спор «на усы», возникший между ним и баллотировавшимся в президенты России Павлом Грудининым.

Игра заключается в том, что с помощью виртуальной бритвы можно либо «сбрить» усы Грудинину, либо «побрить» налысо Дудя.

Спор между журналистом и политиком был заключен в феврале этого года. По условиям пари коммунист избавится от растительности на лице, если на выборах главы государства за него проголосуют менее 15% избирателей. Если бы его результат превысил 15%, Дудь должен был побриться налысо.

Утром 19 марта блогер выложил в своем Instagram фото бритвенного станка, напомнив таким образом коммунисту о проигранном споре. Тот позднее заявил, что сбреет усы только в том случае, если Дудь на камеру признает честными состоявшиеся выборы.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Грудинин занял второе место с 11,80% голосов.