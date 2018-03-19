Политолог сравнил Грудинина со Сталиным без усов

Павел Грудинин ищет любую возможность для отступления, так как не желает расставаться со своими усами. Такое мнение в интервью порталу iz.ru выразил политолог, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Ранее на встрече с журналистами кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин выдвинул новое требование, при котором он согласится выполнить условия спора с блогером Юрием Дудем и сбреет усы. По словам политика, он пойдет на это только в том случае, если Дудь на камеру признает честными состоявшиеся выборы. На встрече со СМИ, Грудинин также признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства.

«Видимо, Грудинин надеялся, что у него будет больше процентов. Для него это было неожиданно. А усы ему дороги как символ силы, мужественности. Чем-то объединяют его со Сталиным. А без усов какой Сталин? Поэтому он ищет красивые культурные шаги, чтобы отступить. Но на самом деле избиратель помнит только то, что кандидат обещал и не сделал. А причины здесь не важны. Не важно, сбреет он усы или нет, теперь всё зависит от КПРФ. Если компартия решит, что его (Грудинина) надо принять, ввести в какие-то руководящие органы и в дальнейшем с ним сотрудничать, то у него будет политическая карьера», — сказал Смирнов.

Несмотря на поражение, Грудинин показал на выборах великолепный результат, отмечает эксперт.

«Максимум для новичка. Это шикарный результат и путевка в большую политику. Кто не выдвигался в кандидаты в президенты, тот не политик. То есть как стартап Грудинин состоялся. У него большое политическое будущее. По крайней мере, депутатом Госдумы он точно станет», — отметил Смирнов.

Выборы президента в России состоялись 18 марта. По последним данным ЦИК, по итогам обработки 99,94% бюллетеней Владимир Путина набирает 76,68% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8%, третье — глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%.