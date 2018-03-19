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Павел Грудинин рассказал о судьбе своих усов

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Кандидат в президенты России Павел Грудинин поставил новое условие, при котором он согласится сбрить усы, которые «проспорил» во время интервью блогеру Юрию Дудю.

Точка отсчета 
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«Как только Дудь на камеру скажет, что он считает эти выборы абсолютно честными, я сразу при нем и побреюсь», — заявил кандидат на пресс-конференции в «Интерфаксе»

При этом он признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства.

19 марта Дудь в соцсетях выложил фото бритвенного станка, намекнув на проигранный спор Грудининым спор. По условиям пари, кандидат должен сбрить усы, если наберет на выборах главы государства менее 15% голосов избирателей (по предварительным данным, он набрал 11,8% голосов). Если же его результат превысил бы 15%, Дудю пришлось бы побриться налысо.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. На главный пост претендовали восемь кандидатов. Согласно предварительным результатам, Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Грудинин занял второе место с 11,8% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

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