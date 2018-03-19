Павел Грудинин рассказал о судьбе своих усов

Кандидат в президенты России Павел Грудинин поставил новое условие, при котором он согласится сбрить усы, которые «проспорил» во время интервью блогеру Юрию Дудю.

«Как только Дудь на камеру скажет, что он считает эти выборы абсолютно честными, я сразу при нем и побреюсь», — заявил кандидат на пресс-конференции в «Интерфаксе».

При этом он признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства.

19 марта Дудь в соцсетях выложил фото бритвенного станка, намекнув на проигранный спор Грудининым спор. По условиям пари, кандидат должен сбрить усы, если наберет на выборах главы государства менее 15% голосов избирателей (по предварительным данным, он набрал 11,8% голосов). Если же его результат превысил бы 15%, Дудю пришлось бы побриться налысо.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. На главный пост претендовали восемь кандидатов. Согласно предварительным результатам, Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Грудинин занял второе место с 11,8% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.