Грудинин признал победу Путина на президентских выборах

Кандидат в президенты России Павел Грудинин признал победу Владимира Путина на выборах 18 марта. На предстоящей встрече с главой государства он намерен представить предложения КПРФ и народно-патриотических сил по выходу из кризиса, заявленные в его предвыборной программе.

«Я убежден, что нынешний президент победил, что это победа была», — цитирует Грудинина ТАСС.

Путин в понедельник, 19 марта, проведет встречу с кандидатами на пост главы государства. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, он намерен поддерживать с ними диалог в будущем.

Ранее Центризбирком России подвел предварительные итоги выборов президента РФ. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Путин набрал 76,68% голосов избирателей на выборах главы государства, состоявшихся 18 марта.

На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. На третьем — глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.