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Грудинин признал победу Путина на президентских выборах

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Кандидат в президенты России Павел Грудинин признал победу Владимира Путина на выборах 18 марта. На предстоящей встрече с главой государства он намерен представить предложения КПРФ и народно-патриотических сил по выходу из кризиса, заявленные в его предвыборной программе.

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«Я убежден, что нынешний президент победил, что это победа была», — цитирует Грудинина ТАСС.

Путин в понедельник, 19 марта, проведет встречу с кандидатами на пост главы государства. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, он намерен поддерживать с ними диалог в будущем.

Ранее Центризбирком России подвел предварительные итоги выборов президента РФ. По итогам обработки 99,94% бюллетеней Путин набрал 76,68% голосов избирателей на выборах главы государства, состоявшихся 18 марта.

На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. На третьем —  глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

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