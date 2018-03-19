Грудинин поставил новое условие в споре с Дудем «на усы»

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин поставил новое условие, при котором он согласится выполнить условия спора с блогером Юрием Дудем и сбреет усы.

По словам политика, он пойдет на это только в том случае, если Дудь на камеру признает честными состоявшиеся выборы.

В беседе с журналистами, состоявшейся в понедельник, 19 марта, Грудинин также признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства.

Ранее 19 марта Дудь в своем Instagram выложил фото бритвенного станка, напомнив таким образом кандидату в президенты от КПРФ о проигранном споре. По условиям пари, которое они заключили в феврале, Грудинин должен сбрить усы, если наберет на выборах главы государства менее 15% голосов избирателей. Если же его результат превысил бы 15%, Дудь побрился бы налысо.

Выборы президента России состоялись 18 марта. На главный пост в стране претендовали восемь кандидатов. По итогам обработки 99,94% бюллетеней, Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Грудинин занял второе место с 11,80% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.