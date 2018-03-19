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Песков посмеялся над спором Грудинина и Дудя «на усы»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался дать какой-либо совет в отношении спора кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и блогера Юрия Дудя, по условиям которого Грудинин обещал сбрить усы, если наберет менее 15% голосов на выборах.

«Я не могу в личном плане таких советов давать. Это может потребовать только тот, кому он (Грудинин) это (сбрить усы) обещал», — сказал Песков, посмеявшись при этом.

Юрий Дудь и Грудинин заключили пари, по условиям которого кандидат от КПРФ пообещал сбрить усы, если наберет менее 15% голосов избирателей на выборах президента РФ. В случае если результат Грудинина превысил бы 15%, блогер должен был побриться налысо. 19 марта журналист выложил в своем Instagram фото бритвенного станка, вероятно, намекая на заключенное пари.  

Несколько лет назад сам Песков заключал похожий спор, в результате которого ему пришлось сбрить усы. Избавиться от волос на лице представителю Кремля пришлось в 2014 году, когда его дочь Елизавета успешно сдала ЕГЭ. Девушка задолго до экзамена поспорила с отцом, которому показалось, что она недостаточно усердно готовится к проверке знаний. 

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