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Белый дом не удивился победе Путина на выборах

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что у нее не вызвали удивления итоги президентских выборов, прошедших в России 18 марта.

Точка отсчета 
Владимир Путин при рекордно высокой поддержке россиян переизбран на четвертый срок

«Мы не удивлены итогами выборов», — приводит слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли агентство ТАСС.

Он отметил, что телефонного разговора между Трампом и Путиным пока не планируется.

По результатам обработки 99,94% протоколов избиркомов действующий президент РФ одержал уверенную победу на выборах: за него проголосовали 76,68% избирателей.  

Следом за ним — кандидат о КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).

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