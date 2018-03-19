Белый дом не удивился победе Путина на выборах

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что у нее не вызвали удивления итоги президентских выборов, прошедших в России 18 марта.

«Мы не удивлены итогами выборов», — приводит слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли агентство ТАСС.

Он отметил, что телефонного разговора между Трампом и Путиным пока не планируется.

По результатам обработки 99,94% протоколов избиркомов действующий президент РФ одержал уверенную победу на выборах: за него проголосовали 76,68% избирателей.

Следом за ним — кандидат о КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).