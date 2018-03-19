Меркель в послании Путину отметила важность диалога между Россией и ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на выборах главы государства, в которой отметила необходимость укреплять отношения между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба канцлера.

«Сегодня наиболее важно, чем когда-либо, продолжать диалог друг с другом и укреплять отношения между нашими государствами и народами. Исходя из этого, мы должны стремиться конструктивно решать ключевые двусторонние и международные проблемы и находить жизнеспособные решения», — говорится в тексте поздравления.

По результатам обработки 99,94% бюллетеней Путин одержал уверенную победу на выборах: за него отдали голоса 76,68% избирателей.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (5,66%).