Поздравления для президента

Мировые лидеры поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Первые звонки и телеграммы из разных уголков планеты стали поступать еще в воскресенье вечером. Между тем эксперты уверены: если перед выборами западные партнеры еще могли попытаться «раскачать лодку», то после 18 марта стало окончательно ясно, что с Россией и ее лидером придется договариваться.

Открытка для президента

Первым с победой Владимира Путина на выборах символично поздравил сербский президент Александр Вучич. Москва и Белград исторически имеют "братские" отношения, даже несмотря на курс балканской страны на интеграцию с Евросоюзом. В числе первых, кто поздравил главу государства с победой, оказался и «стратегический союзник» Китай. Владимира Путина поздравили и лидеры ближнего зарубежья – Армении, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Молдавии.

Звонки и телеграммы поступали в Кремль весь понедельник. Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что сторонам «удастся противодействовать отчуждению» в отношениях. Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал Владимиру Путину успехов в модернизации страны. Кандидат в премьеры Италии Маттео Сальвини - «хорошей работы». Лидер Сирии Башар Асад отметил, что действия российского президента на международной арене отражают «пульс народа России и всех народов, которые желают правды и справедливости». А премьер Японии Синдзо Абэ выразил готовность и дальше развивать отношения между Москвой и Токио. Поздравления поступили также от лидеров Индии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и других стран.

Однако многих продолжало интересовать, поздравит ли российского президента Дональд Трамп или же глава Белого дома нарушит дипломатический этикет. Пока американский лидер взял вполне понятную паузу: любое обращение в сторону Москвы воспринимается в Вашингтоне болезненно.

Придется услышать

Казалось бы, победа Владимира Путина на выборах не должна сильно поменять расклад в отношениях Москвы и Запада, ведь «партнеры» с 2014 года взяли курс на критику внешней политики России. Однако эксперты сходятся во мнении, что после 18 марта США и Европе придется добавить конструктива в диалоге с Москвой.

Выборы показали: граждане консолидировались вокруг российского лидера, поэтому Западу, хочет он этого или нет, необходимо пойти на диалог с Москвой, говорит зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Европа и США вряд ли откажутся от попыток «раскачать лодку», однако будут делать это менее открыто и другими методами.

- Запад – это не организация с вертикалью управления. Там очень много разных сил. Определенная часть элит будет холодно с нами работать, но при этом, там где им нужно, будет совершать соответствующие тактические шаги в нашу сторону. Выгоден Германии и ряду стран "Северный поток-2", значит, они будут его продвигать. Выгодно американцам покупать у нас ракетные двигатели, они будут это делать и дальше. Другими словам, в ближайшие шесть лет им придется работать с Москвой и нашим президентом, - заявил он «Известиям».

Депутат немецкого бундестага от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер полагает, что у ЕС и Германии нет альтернативы - им придется выстраивать с Москвой диалог.

- Нам нужны стабильные отношения с Россией – как политические, так и экономические. Ведь по данным института Восточный комитет германской экономики, за 2017 года Германии потеряла более € 100 млрд из-за сокращения экономический связей с Россией. И это, между прочим, отражается на сильнейшей экономике в ЕС. Это надо менять, - говорит немецкий политик.

Маятник отношений между Россией и Западом может качнуться в любую сторону, считает директор центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц. Переизбрание Владимира Путина было ожидаемым, однако сейчас важно понять, пойдут ли стороны на снижение напряженности. По словам Вайца, позиция западных стран будет во много зависеть от первых внешнеполитических шагов российского лидера после переизбрания на пост президента.

Соседские пять копеек

Украина проигнорировала право российских граждан на участие в выборах. Украинская полиция в воскресенье сделала все, чтобы россияне не смогли проголосовать в зданиях дипмиссии РФ. В Верховной раде даже зарегистрировали законопроект о признании Украиной «нелегитимными» российских выборов. Несмотря на сложности в отношениях Москвы с западными странами с такой жесткой линией Киев фактически остался в одиночестве. Даже европейские и североамериканские СМИ признали, что победа Владимира Путина была «ошеломляющей», не пытаясь поставить под сомнение ее законность.