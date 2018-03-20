Меркель направила Путину поздравления с победой на выборах президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями и отметила важность укрепления отношений двух стран. Текст послания опубликовала пресс-служба правительства ФРГ.

«Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю вас с очередным избранием президентом Российской Федерации. Сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между нашими государствами и народами. Нам следует на этом основании предпринимать усилия для конструктивной работы над важными двусторонними и международными проблемами и поиска надлежащих решений», –– написала Меркель.

Также она пожелала Путину успеха в решении стоящих перед ним задач.

Выборы президента РФ прошли 18 февраля. Действующий глава государства Владимир Путин набрал рекордные 76,68% голосов избирателей при явке в 67,4%.

Помимо Меркель российского лидера поздравили с переизбранием генсек Совета Европы, президент Италии, Индии, Вьетнама, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Китая, Японии, Германии и других стран.

При этом администрация США заявила, что не видит причин поздравлять Путина с победой.