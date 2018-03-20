Прямой эфир

Меркель направила Путину поздравления с победой на выборах президента РФ

0
Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями и отметила важность укрепления отношений двух стран. Текст послания опубликовала пресс-служба правительства ФРГ.

Исторический максимум
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом

«Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю вас с очередным избранием президентом Российской Федерации. Сегодня как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между нашими государствами и народами. Нам следует на этом основании предпринимать усилия для конструктивной работы над важными двусторонними и международными проблемами и поиска надлежащих решений», –– написала Меркель.

Также она пожелала Путину успеха в решении стоящих перед ним задач.

Выборы президента РФ прошли 18 февраля. Действующий глава государства Владимир Путин набрал рекордные 76,68% голосов избирателей при явке в 67,4%.

Помимо Меркель российского лидера поздравили с переизбранием генсек Совета Европы, президент Италии, Индии, Вьетнама, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Китая, Японии, Германии и других стран.

При этом администрация США заявила, что не видит причин поздравлять Путина с победой.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наблюдатель из США оценил результаты голосования на выборах президента РФ
Владимир Путин обозначил приоритеты своего нового срока
На встрече с участниками президентской гонки глава государства сообщил, что планирует сосредоточиться на обеспечении экономического роста и благосостояния граждан

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017