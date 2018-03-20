Наблюдатель из США оценил результаты голосования на выборах президента РФ

Адвокат из Нэшвилла (штат Теннесси) Клайн Престон, являвшийся наблюдателем на президентских выборах РФ, заявил о соответствии хода голосования международным нормам.

«Выборы были честными, открытыми и заслуживающими доверия, они прошли в соответствии с международными нормами», — цитирует Престона «РИА Новости».

Наблюдатель назвал результаты голосования «корректными», а «сокрушительную победу» Владимира Путина – «знаком доверия его политике и руководству».

Престон посетил избирательные участки в Севастополе, Владимире, Суздале, Лесном и Центральную избирательную комиссию в Москве.

19 марта ЦИК огласил предварительные итоги выборов президента РФ по результатам обработки 99,84% бюллетеней. За действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 76,66% избирателей, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов. Третье место занимает кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.