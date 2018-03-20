Исторический максимум

Результат Владимира Путина — абсолютный рекорд за всю историю президентских выборов в России. Действующего главу государства поддержали 56,4 млн (76,69%) избирателей. Это на 10 млн больше, чем на выборах в 2012 году. Тогда за российского лидера отдали свои голоса 45,6 млн граждан (63,6%). И если в России такой результат предсказывали социологи, то процент поддержавших президента за рубежом превысил ожидания и прогнозы. Так, в Лондоне, где проживают тысячи граждан РФ и традиционно сильна оппозиция, Владимир Путин получил 51,7% голосов (27,7% в 2012 году). Эксперты полагают, что поворотным моментом кампании стало послание президента Федеральному собранию, а сами выборы называют «самыми прозрачными» в новейшей истории России.

Впервые кандидата на пост главы государства поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Владимир Путин поставил на выборах абсолютный рекорд: из 108,9 млн россиян свою поддержку ему выразили 56,4 млн человек.

Согласно официальным данным ЦИК, явка 18 марта составила 67,98% и также превысила показатели 2012 года: тогда на выборы пришли 65,34% избирателей.

Однако эксперты обращают внимание не только на высокие показатели. Прошедшие выборы стали «самыми честными и прозрачными» в новейшей истории, считает профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. Нарушения, зафиксированные в ходе голосования, в большинстве случаев не подтверждались: так, одно из видео о вбросах бюллетеней на избирательном участке в Иркутске оказалось датированным 17 марта.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что «выборы прошли в обстановке открытости, конкурентности и чистоты». Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский связывает нынешний результат президента с личностью самого Владимира Путина.

— Это — он сам. И его политическое лидерство, которое и мобилизовало поддержку, — заявил эксперт.

Доверие и поддержка

Крым и Севастополь впервые голосовали на выборах главы государства. В День воссоединения полуострова с Россией избиратели, как и четыре года назад, показали высочайший уровень доверия к президенту и еще раз подтвердили правильность принятого в 2014 году решения вернуться в состав РФ. После Кабардино-Балкарии (93,48%) Крым стал вторым регионом с рекордным уровнем голосовавших за Владимира Путина — 92,16%. На одном из первых мест оказался и Севастополь — 90,19%. Голосование для крымчан — это еще один референдум о единении с Россией, полагают эксперты.

Поворотным моментом кампании стало послание Федеральному собранию, полагает Олег Матвейчев. Именно в нем глава государства уделил внимание региональным вопросам и обозначил задачи на ближайшие годы.

В 2012 году Владимир Путин возвращался на пост президента с «понятной программой действий, развития страны и ее укрепления», напомнил глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Предвыборные статьи кандидата трансформировались в «майские указы», которые в основном были выполнены — от ориентиров по зарплатам в социальной сфере до перевооружения армии, говорит эксперт.

— Это очень важное обстоятельство — что Путин за прошедшие шесть лет реально реализовал очень большой пакет задач и целей, ради которых он просил поддержки избирателей в 2012 году. Получив эту поддержку, он оправдал ожидания граждан, — отметил Дмитрий Бадовский.

После возвращения Крыма и Севастополя «сформировался крымский консенсус, которые расширил и без того высокую поддержку Владимира Путина, и его большинство», подчеркнул он.

— В значительной степени патриотический консенсус затрагивает и коммунистический электорат. Аудитория Путина — надпартийная, он в том числе получает голоса тех, кто на парламентских выборах голосует за КПРФ и ЛДПР, — отметил эксперт.

Этим частично объясняется и высокий результат основного кандидата в Иркутской, Новосибирской и Орловской областях, где традиционно были сильны коммунисты, отметил Дмитрий Бадовский. Владимиру Путину удалось отвлечь и часть либерально-патриотического электората Владимира Жириновского, считает политолог.

Две столицы

Уровень поддержки Владимира Путина в Москве и Санкт-Петербурге вырос по сравнению с прошлыми выборами почти в два раза — до 3,2 млн голосов избирателей (70,88%) в Москве и 1,7 млн (75,01%) в Санкт-Петербурге. В 2012 году глава государства получил 46,95% (1,99 млн) и 58,77% (1,4 млн) соответственно. Тогда в обеих столицах активно поддерживали самовыдвиженца Михаила Прохорова — ему удалось собрать 15–20%. В нынешней кампании либеральный кандидат Ксения Собчак набрала в Москве 4,08% голосов, а в Санкт-Петербурге — 4,26%.

Глава Центра политических технологий Игорь Бунин полагает, что либеральная аудитория просто растерялась — ей одновременно предложили двух кандидатов со схожими программами.

Явка в Москве и Петербурге также превысила предыдущие показатели. Основную роль в крупных городах сыграла возможность голосования по месту пребывания и информационная кампания, которая сработала на молодежь, заметил Дмитрий Бадовский.

Выборы за рубежом

Россияне, проживающие в других странах и склонные поддерживать кандидатов от либеральных сил, на нынешних выборах высказались в поддержку действующего президента. За пределами России Владимир Путин набрал 84,55% (73,24% на выборах в 2012 году), причем одним из самых активных городов стал Лондон.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что высокие результаты Владимира Путина на зарубежных участках — это реакция на внешнее давление.

— Голосование за рубежом всегда проходило более вяло. В этот раз электорат мобилизовался после беспрецедентного давления извне на политическую систему, лидеров и избирателей России. Последней каплей для людей стала история с Великобританией, — заявил он.

Россияне, которые постоянно проживают за рубежом, часто не теряют связи с родиной и понимают, что Запад нагнетает ситуацию вокруг России и действительности это не соответствует, отметил эксперт.