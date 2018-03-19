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Володин назвал победу Путина на выборах триумфом всех граждан России

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Фото: ТАСС/Исакова Анна
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидерство Владимира Путина на выборах президента России стало победой всех граждан страны. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами в понедельник, 19 марта. 

Ход народа
Как проходили выборы президента России

«Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами. Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений», — цитирует Володина «Интерфакс».

Председатель Госдумы подчеркнул, что большое число зарубежных наблюдателей дали позитивную оценку ходу и проведению выборов.

Володин отметил, что абсолютное большинство граждан страны воспользовались своим правом выбора.

«Это говорит об активной гражданской позиции нашего общества, люди сделали свой выбор в условиях беспрецедентного давления на нашу страну: попытки дискредитации России, санкции, оголтелой пропаганды со стороны западных СМИ», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал 99,84% протоколов участковых избиркомов, президент России Владимир Путин получает 76,66% голосов.

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