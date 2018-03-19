Володин назвал победу Путина на выборах триумфом всех граждан России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидерство Владимира Путина на выборах президента России стало победой всех граждан страны. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами в понедельник, 19 марта.
«Волеизъявление прошло в строгом соответствии с законами и демократическими принципами. Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений», — цитирует Володина «Интерфакс».
Председатель Госдумы подчеркнул, что большое число зарубежных наблюдателей дали позитивную оценку ходу и проведению выборов.
Володин отметил, что абсолютное большинство граждан страны воспользовались своим правом выбора.
«Это говорит об активной гражданской позиции нашего общества, люди сделали свой выбор в условиях беспрецедентного давления на нашу страну: попытки дискредитации России, санкции, оголтелой пропаганды со стороны западных СМИ», — заявил политик.
Ранее сообщалось, что ЦИК обработал 99,84% протоколов участковых избиркомов, президент России Владимир Путин получает 76,66% голосов.