Матвиенко предрекла отказ Запада от санкций после победы Путина
После победы действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые прошли 18 марта, странам Запада придется поменять свою санкционную политику в адрес России из-за отсутствия результата. Такое мнение высказала пикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».
«Наши западные партнеры только укрепили единство нашего народа, народ сплотился вокруг своего лидера и оказал ему мощную, историческую поддержку. Думаю, что теперь они будут разочарованы своей политикой, безрезультативностью усилий раскачать позиции действующего президента России и, наверное, менять свою тактику», — приводит ее слова «РИА Новости».
19 марта ЦИК огласил предварительные итоги выборов после обработки 99,94% протоколов. Так, Путин набрал 76,68% голосов избирателей. На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, третье место занял глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.