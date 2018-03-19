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Матвиенко предрекла отказ Запада от санкций после победы Путина

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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После победы действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства, которые прошли 18 марта, странам Запада придется поменять свою санкционную политику в адрес России из-за отсутствия результата. Такое мнение высказала пикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

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«Наши западные партнеры только укрепили единство нашего народа, народ сплотился вокруг своего лидера и оказал ему мощную, историческую поддержку. Думаю, что теперь они будут разочарованы своей политикой, безрезультативностью усилий раскачать позиции действующего президента России и, наверное, менять свою тактику», — приводит ее слова «РИА Новости».

19 марта ЦИК огласил предварительные итоги выборов после обработки 99,94% протоколов. Так, Путин набрал 76,68% голосов избирателей. На втором месте — кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, третье место занял глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

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