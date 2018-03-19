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Более 400 тыс. россиян проголосовали за рубежом на выборах президента РФ

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Более 400 тыс. находящихся за рубежом граждан России приняли 18 марта участие в выборах президента страны. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«У нас осталось ввести протоколы с 97 зарубежных участков, общее количество граждан, проголосовавших за рубежом, по всей видимости, будет более 400 тыс. человек, что тоже является проявлением неимоверной активности», — цитирует Булаева РИАМО.

По словам председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, этот показатель может быть рекордным. Большие очереди отмечались, в частности, на избирательном участке в Нью-Йорке. Явка избирателей на выборы президента России в Индии втрое превысила показатели 2016 года на выборах в Госдуму. Более 3,5 тыс. россиян проголосовали на избирательных участках во Франции и Монако.

За рубежом для голосования на выборах президента России был открыт 401 избирательный участок.

Поддержка Владимира Путина в Москве выросла по сравнению с предыдущими выборами президента России в 2012 году на 50%. 

Предварительная явка избирателей на выборах президента России составила 67,47%.

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