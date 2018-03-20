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Владимир Путин обозначил приоритеты своего нового срока

На встрече с участниками президентской гонки глава государства сообщил, что планирует сосредоточиться на обеспечении экономического роста и благосостояния граждан
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Приоритетом работы Владимира Путина во время нового президентского срока станет внутреннее развитие страны, рассказал он на встрече с кандидатами на выборах. Глава государства призвал объединить усилия для работы на благо России и ознакомился с предложениями, которые представили участники встречи. Уже после инаугурации Владимир Путин пообщается с избирателями: у главы государства запланирована «Прямая линия», сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По итогам выборов 2012 года Владимир Путин вступил в должность 7 мая.

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За одним столом в представительском кабинете Кремля собрались все участники избирательной кампании: Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

Глава государства рассказал о приоритетах своего нового президентского срока. По словам Владимира Путина, он планирует сосредоточиться на внутреннем развитии РФ. 

— Это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования и науки, инфраструктуры, и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей, — сказал он.

Президент напомнил, что уровень благосостояния граждан пока существенно отличается — одни получают большие доходы, другие живут очень скромно. 

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—  Вот эти «ножницы» государство должно будет убирать, — подчеркнул он. — Не должно быть ситуации в России, когда человек работает, но при этом получает абсолютно недостойный уровень заработной платы.

Глава государства затронул и вопросы внешней политики. Владимир Путин заявил, что не намерен допускать гонки вооружений, а напротив, хотел бы наладить диалог с другими странами дипломатическим путем. Однако не всё здесь зависит от позиции РФ.

— Нужно, чтобы так же, как в любви, обе стороны были заинтересованы, иначе никакой любви не получается, — пояснил он. 

Статья расходов на оборону, по словам президента, не перетянет на себя государственное финансирование: в этом и следующем годах траты на ВПК будут сокращаться. 

Общение проходило в закрытом для прессы формате и продолжалось более двух часов. По итогам беседы бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал, что затрагивалась тема конфликта в Сирии и ситуации на Украине. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский в ходе беседы «содержательно выступил по экономическим вопросам», а Ксения Собчак передала президенту список лиц, которых она считает политзаключенными. 

Атмосфера встречи резко отличалась от того, как проходили предвыборные дебаты, заявил Сергей Бабурин. Он признался, что был удивлен интеллигентностью оппонентов.

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В этот же день Владимир Путин встретился с руководителями своего избирательного штаба — Сергеем Когогиным, Александром Румянцевым и Еленой Шмелёвой. Глава государства поблагодарил их за работу и предложил и дальше совместно работать со всеми доверенными лицами.

Пожелания, просьбы и идеи непосредственно от избирателей Владимир Путин намерен получить после своей инаугурации, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент проведет «Прямую линию». По закону инаугурация должна пройти не ранее, чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов Центризбиркомом. 

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