Титов сообщил о найденных нарушениях в обвинениях предпринимателям из своего списка

Бизнес-омбудсмен и бывший кандидат в президенты РФ Борис Титов на выборах сообщил, что в обвинительных актах предпринимателей, скрывающихся от российского правосудия, но желающих вернуться на родину, есть нарушения. Об этом он заявил в ходе встречи президента России Владимира Путина со своими соперниками на выборах в понедельник, 19 марта.

«Я передал практически те же фамилии, что мы и раньше обсуждали. Теперь мы говорим, что и по содержанию, по сути предъявленных обвинений мы считаем, что это нарушение», — цитирует Титова ТАСС.

Таковы результаты проведенной экспертизы, добавил политик.

В списке, поданном Титовым Путину 7 февраля, фигурируют имена 16 бизнесменов из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Пензы, Нижневартовска и других российских городов. Среди столичных бизнесменов, находящихся за границей, — Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов.