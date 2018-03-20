Россияне поддержали курс президента

Подавляющее число россиян — 70% — знакомы с текстом послания президента Федеральному собранию и поддерживают меры по развитию страны, предложенные главой государства 1 марта. 48% опрошенных социологами «Левада-центра» граждан РФ уверены, что направления развития, о которых говорил российский лидер, будут реализованы. Эксперты полагают, что результаты исследования продемонстрировали поддержку россиянами курса, выбранного главой государства, и доверие к институтам, которые будут его проводить.

В 2018 году выступление главы государства стало рекордным и длилось 1 час 55 минут. В послании Федеральному собранию российский лидер подробно рассказал о задачах, стоящих перед страной.

Как выяснили социологи «Левада-центра», граждане получали информацию о послании главы государства из телевизионных программ, слушали его полностью или почти полностью во время трансляции по ТВ и на радио. Часть россиян узнала подробности из газет. При этом у большинства из тех, кто ознакомился с выступлением президента, сложилось ясное представление о направлениях развития страны, предложенных главой государства. Об этом социологам сообщили 56% граждан.

Россияне также уверены, что направления развития, о которых говорил президент, будут реализованы — так полагает 48% опрошенных. О том, что их реализация невозможна, говорят лишь 6% граждан, еще 16% пока не определились с ответом.

70% респондентов «Левада-центра» поддерживают курс развития, предложенный в послании президентом. «Совершенно не одобряют» эти направления лишь 3% граждан.

— То, что практически каждый второй россиянин, который знаком с посланием, считает, что сказанное будет реализовано, — это показатель кредита доверия к президенту, — заявила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия, комментируя итоги опроса.

В число тем послания, о которых граждане хотели бы узнать подробнее, вошли борьба с бедностью, повышение пенсий, развитие здравоохранения и сельского хозяйства, а также пути решения жилищного вопроса и ставки по ипотеке. А среди вопросов, которым президент уделил особенное внимание, опрошенные выделили армию и вооружение, развитие бизнеса, повышение рождаемости и демографические проблемы. При этом в оба варианта ответов вошли жилищные вопросы, ипотека и экономическое развитие.

Политолог Антон Хащенко отметил, что любое послание президента является ярким информационным и политическим событием, к которому приковано внимание людей. Оно выходит за рамки простой постановки задач Федеральному собранию и обычно адресовано гораздо более широкой аудитории.

— В этом году послание получило дополнительное внимание за счет того, что было оглашено в ходе президентской кампании. И по своей сути являлось программой конкретных действий Владимира Путина на ближайшие годы, — сказал он.

Результаты выборов, прошедших в стране 18 марта, в свою очередь, показали высокую степень доверия курсу президента, подчеркнул эксперт.