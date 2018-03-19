Путин заявил о необходимости обеспечить благосостояние граждан

Конечная цель российской власти — обеспечить благосостояние людей, надо сокращать число тех, кто живет за чертой бедности, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, передает «РИА Новости».

«Это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей», — заявил президент во время встречи с кандидатами на высший государственный пост.

Путин добавил, что в такого рода задачах состоит «конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет».

Кроме того, Путин заявил, что в 2018–2019 годах предусмотрено снижение расходов на оборону. По словам президента, это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности. Путин также призвал кандидатов в президенты РФ объединиться для дальнейшей совместной работы.