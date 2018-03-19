Путин объявил о снижении расходов на оборонку

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2018–2019 годах предусмотрено снижение расходов на оборону. Об этом он рассказал на встрече с другими участниками выборов главы государства 2018 года.

«У нас запланировано снижение оборонных расходов и в этом году, и в следующем. Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности», — приводит его слова «Интерфакс».

19 марта ЦИК озвучил предварительные итоги выборов после обработки 99,94% бюллетеней. Так, за Путина отдали свой голос 76,68% избирателей. Второе место занял кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, третье — глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.