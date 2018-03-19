Иностранные лидеры поздравили Путина с убедительной победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с рядом иностранных лидеров, которые поздравили его с убедительной победой на выборах главы государства 18 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, в частности, поговорил с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры пожелали действующему президенту РФ дальнейших успехов на ответственном государственном посту.

Кроме того, в беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня.

Как отмечает пресс-служба, в адрес Путина продолжают поступать письменные поздравления.

19 марта ЦИК огласил предварительные итоги выборов после обработки 99,94% бюллетеней. Так, за Путина отдали свой голос 76,68% избирателей. Второе место занял кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, третье — глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.