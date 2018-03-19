Прямой эфир
Сюжет:

Иностранные лидеры поздравили Путина с убедительной победой на выборах

0
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с рядом иностранных лидеров, которые поздравили его с убедительной победой на выборах главы государства 18 марта, сообщает пресс-служба Кремля. 

Точка отсчета 
Владимир Путин при рекордно высокой поддержке россиян переизбран на четвертый срок

Путин, в частности, поговорил с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры пожелали действующему президенту РФ дальнейших успехов на ответственном государственном посту.

Кроме того, в беседах затрагивались актуальные вопросы развития двусторонних отношений и международной повестки дня.

Как отмечает пресс-служба, в адрес Путина продолжают поступать письменные поздравления.

19 марта ЦИК огласил предварительные итоги выборов после обработки 99,94% бюллетеней. Так, за Путина отдали свой голос 76,68% избирателей. Второе место занял кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,8% голосов, третье — глава ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ЦИК поблагодарила Запад за сплочение россиян перед выборами
Наблюдатели из СНГ высоко оценили выборы президента РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017