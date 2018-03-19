Собчак попросила Путина о помиловании 16 человек

Кандидат на пост главы государства Ксения Собчак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным с соперниками по выборам передала ему прошение о помиловании 16 человек, сообщает пресс-служба ее предвыборного штаба.

Всего в списке 16 фамилий: Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Александр Кольченко, Владимир Лапыгин, Сергей Мохнаткин, Олег Навальный, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов и другие.

Путин, в свою очередь, пообещал рассмотреть ее прошение, указывает «РИА Новости».

Президентские выборы состоялись 18 марта. По предварительным данным, Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8%), третье — глава ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).