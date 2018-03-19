Улыбающийся Путин появился на фасаде британского МИДа

Световая проекция с улыбающимся президентом РФ Владимиром Путиным появилась на фасаде МИД Великобритании в Лондоне. Авторами перформанса являются участники арт-группы Philosoraptor.

Изображение сопровождается надписью Miss me? («Соскучились по мне?»). Таким образом авторы проекта призывают всех уважать выбор народа России.

«Русские любят своего сильного лидера и вновь избрали его президентом. Давайте уважать выбор русского народа», — говорится в подписи к видео, опубликованному на YouTube.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. По предварительным итогам подсчета бюллетеней Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — глава ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%).